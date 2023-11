Under 17, il Milan fa 9 su 9: il poker al Derby è la ciliegina sulla torta

Grandi risultati dal Settore Giovanile del Milan: l'Under 17 di Mister Renna ha fatto nove vittorie in campionato, battendo anche l'Inter 4-0

Grandi risultati dal Settore Giovanile. L'Under 17 infatti ha iniziato alla grande. Il sito ufficiale del Milanha fatto il punto: "Il Derby come lieto fine. E non siamo neanche a metà. Continua la favola dell'Under 17 del Milan, capace di regalarsi un Derby da sogno dopo una partenza di campionato da record. Le nove vittorie in nove giornate fanno notizia, ma è la costanza di rendimento della squadra a lasciare senza parole. In positivo. 27 punti, 36 gol segnati (media spaccata di quattro a gara) e un sacco di qualità. Nel weekend appena passato i giovani rossoneri hanno dominato l'Inter, battendola con un netto 4-0 al PUMA House of Football.

Un successo di prestigio, che ha reso orgoglioso in primis l'allenatore Giovanni Renna: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, come lo sono tutti i Derby. Il nostro obiettivo era ed è quello di continuare a migliorare soprattutto riguardo la crescita di ogni singolo ragazzo, è nostro compito lavorare per metterli nelle condizioni di esprimersi al massimo per dargli l'opportunità di arrivare sempre più in alto".

I protagonisti di giornata sono stati Simone Lontani e Christian Comotto, una doppietta (un gol per tempo) a testa. Lontani è il capocannoniere della squadra a quota dieci, ha aperto le danze e completato l'opera. Un piccolo dettaglio: sono sotto età, entrambi 2008 nella categoria dedicata ai 2007. "Faccio i complimenti a Simone e Christian", le parole del Mister, "il merito è anche di tutta la squadra. Loro si stanno mettendo in risalto, crescendo con il lavoro e grazie al gruppo. Piedi per terra, bisogna dimenticare in fretta ciò che si è appena fatto e pensare già a quello che andrà fatto domani".

Il domani, per l'U17, è l'impegno contro il Lecco in trasferta. Un nuovo e probabilmente ancor più stimolante esame da affrontare visto che gli avversari sono secondi in classifica proprio alle spalle del Milan (-8). Il Diavolo è al comando e ha già un vantaggio di +11 dalla qualificazione diretta alla fase finale, di +13 rispetto dalla zona Playoff. Un passo alla volta, la convinzione di essere forti e la voglia di non fermarsi. Per ora bravi, bravi, bravi". (acmilan.com)

