Milan, l’Under 16 inizia la fase finale con una vittoria

Il Milan Under 16 è partito col piede giusto: vittoria 3-2 in casa del Monza firmata dalla doppietta di La Mantia e dal timbro di Plazzotta

Lorenzo Focolari Redattore 15 maggio 2024 (modifica il 15 maggio 2024 | 09:22)

Continuano ad arrivare soddisfazioni dal Settore Giovanile. La fase finale della stagione dell'Under 16 è iniziata con una vittoria. La squadra di Mister Baldo infatti ha battuto 3-2 il Monza. Il sito ufficiale del Milanperciò ha dedicato un approfondimento a questo successo. Ecco il focus: "Una stagione caratterizzata da sorpassi continui e poi dal triplo arrivo a pari punti al traguardo parziale. Parziale, perché il meglio deve ancora venire. L'Under 16 rossonera, dopo aver pareggiato il Derby 0-0 nell'ultima giornata, si è classificata al terzo posto al termine della stagione regolare, in coabitazione con Atalanta - seconda per differenza reti - e Monza - quarto e attuale avversario negli Ottavi di finale che hanno dato il via alla lotta per il Tricolore.

Il campionato, concluso a quota 54 punti in 26 giornate, è stato intenso e ricco di colpi di scena, e i rossoneri l'hanno chiuso in crescendo ritrovando entusiasmo per la fase finale. "Il girone di ritorno è stato sicuramente più complicato", ha raccontato Mister Baldo. "Abbiamo avuto maggiori difficoltà e qualche infortunio ci ha tolto brillantezza, mentre nel girone di andata avevamo anche superato le nostre aspettative. Abbiamo però alzato il livello nell'ultima parte di stagione, siamo arrivati secondi a pari merito e adesso affrontiamo una sfida di playoff complicata con il Monza, una squadra forte contro cui abbiamo già sofferto".

La fase nazionale coinvolge le 16 migliori squadre d'Italia, provenienti dai tre gironi di categoria. Avvio dagli Ottavi di finale, e il Milan è partito con il piede giusto: vittoria per 3-2 in casa del Monza firmata dalla doppietta di La Mantia e dal timbro di Plazzotta. Tutti i gol sono arrivati nell'infuocato quarto d'ora iniziale della ripresa e sono serviti a ribaltare l'iniziale 1-0 biancorosso. La rete subita nel finale però lascia l'amaro in bocca, perché il risultato poteva essere più netto in favore dei nostri classe 2008: "Abbiamo fatto una buonissima gara, il successo di misura però ci lascia un po' di rammarico perché abbiamo sbagliato diverse occasioni e concesso due gol evitabili".

"Resta l'ottima prestazione e la continua crescita dei ragazzi, anche se avremmo potuto chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Siamo in una buona condizione di forma, abbiamo recuperato diversi giocatori e ora siamo quasi al completo, speriamo di fare una bella partita al ritorno e di proseguire così il nostro cammino in questa fase finale. Siamo pronti a giocarcela con tutti". Vantaggio all'andata, ora il ritorno al PUMA House of Football per completare l'opera e volare ai Quarti di finale - dove affronterebbero la vincente di Genoa-Empoli per continuare a inseguire il sogno Scudetto". (acmilan.com)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.