Under 16: Roma Campione d’Italia, Milan secondo a testa alta

“Tornando alla gara del Del Duca, ai giovani rossoneri è mancata soprattutto la rete. Forti del miglior attacco di tutta la stagione, bomber Sia e compagni non hanno trovato il pertugio per cambiare direzione al tricolore in palio. Proprio Diego ha avuto delle occasioni per segnare; cattiva sorte anche per un tiro di Magni, allo scadere. Un secondo posto pieno di valore, significato e lavoro. Se a caldo probabilmente si guarda ancora a ciò che poteva essere e non è stato, il traguardo massimo, a mente fredda per il resto dei giorni si apprezzerà la bellezza di quanto raggiunto. Al di là dell'ultimo verdetto del campo. Orgogliosi di voi, Under 16. Buona estate e arrivederci al 2022/23”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla finale persa ieri dai rossoneri Under 16.