L’Under 15 è Campione d’Italia: riviviamo le emozioni del match di ieri

Nella giornata di ieri il Milan ha emesso un comunicato ufficiale in merito alla vittoria del campionato per quanto riguarda l'Under 15 rossonera. Grande vittoria per i ragazzi di Mister Bortuzzo che si laureano così Campioni d'Italia 2021-2022.

“L'Under 15 di Mister Bertuzzo è Campione d'Italia. Allo "Stadio Della Vittoria" di Tolentino è il gol al minuto 29 di Camarda a decidere la Finale Scudetto contro la Fiorentina: 1-0 il risultato finale. Una gara di assoluto spessore, condotta con solidità e coraggio dai rossoneri, culminata con il meritato successo finale per salire sul tetto d'Italia. Per il bomber rossonero - classe 2008 - si tratta della rete numero 22 in stagione. Per il Milan, invece, si tratta del terzo titolo di categoria, con l'ultimo hurrà risalente al 2010, sempre sotto la guida di Roberto Bertuzzo”.

"I giovani rossoneri conquistano il Tricolore al termine di un cammino lungo, pieno di insidie, e contro avversari di grande valore. I ragazzi di Mister Bertuzzo hanno infatti chiuso in vetta al proprio raggruppamento - 41 i punti conquistati in 18 giornate, arricchiti da 48 gol fatti e 19 subiti - davanti rispettivamente ad Atalanta e Inter tra le altre. Il cammino dei nostri ragazzi è proseguito poi con un percorso netto nei Playoff, dove il Milan non ha conosciuto altro risultato se non la vittoria. Udinese, Frosinone e Roma, in ordine, le squadre incrociate dai rossoneri lungo la strada verso il sogno, realizzato con la conquista del titolo. Si chiude dunque nel migliore dei modi questa lunga stagione, indimenticabile per i rossoneri Under 15, che possono finalmente festeggiare e celebrare gli sforzi compiuti durante l'intera annata. Bravi ragazzi!". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla vittoria del campionato da parte dei giovani rossoneri dell'Under 15.