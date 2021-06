Valentina Giacinti e la sua annata da incorniciare

Redazione Il Milanista

Dall'editoriale dell'AC Milan:

"Valentina è andata spedita anche nella sua terza stagione in rossonero, la seconda da capitano. Diciotto gol, cinque doppiette e uno storico poker personale nel Derby: Giacinti ha segnato in tutte le competizioni giocate, al secondo posto nella classifica capocannonieri della Serie A alle spalle di Girelli. Ha iniziato a timbrare il cartellino con il Pink Bari al Vismara e finito con la Fiorentina al Vismara; in mezzo, in quattro occasioni, ha permesso da sola alla squadra di conquistare dodici punti.

Proprio nel Derby di ritorno in campionato ha scritto una pagina da record: ha realizzato quattro reti in 65 minuti, il poker più veloce in Serie A Femminile dal dicembre 2018; ed è stata la prima negli ultimi 61 anni a firmare tre gol nel primo tempo di un Derby milanese, eguagliando il precedente di José Altafini nel marzo 1960. Ha schiantato l'Inter, squadra rivale che negli anni ha sempre colpito con grande e piacevole regolarità.

Nella sua ultima immagine in campo era in lacrime dopo la Finale di Coppa Italia persa ai calci di rigore contro la Roma, una grossa delusione che non cancella l'enorme sorriso per un 2020-21 davvero positivo. Giacinti è l'anima del Milan, il leader del gruppo, la voce dello spogliatoio, orgoglio per noi e certezza del calcio italiano. Ora finalmente, con pieno merito, potrà indossare la fascia al braccio rappresentando le rossonere anche nel primo turno preliminare di Champions League.

Anche Ivan Gazidis, nell'importante intervista esclusiva rilasciata pochi giorni fa a Milan TV, l'ha elogiata: "Valentina è una forza della natura, mette sempre il 120% in ogni momento della partita. Un esempio per tutti". Dopo le vacanze il bomber numero 9 tornerà con ancora più carica e obiettivi in vista della nuova annata."