Milan-Roma, c’è un positivo tra i giallorossi. Domani nuovo tampone

Tra i giallorossi è emerso un positivo al Covid. A rischio la sua presenza per la trasferta contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Il 6 gennaio riparte la Serie A. Il Milan è chiamato a scendere in campo a San Siro contro i giallorossi, nella gara in programma alle 18:30. I rossoneri vogliono aprire il girone di ritorno così come hanno chiuso quello d’andata: vincendo. Pioli dovrà fare a meno di Kessié e Bennacer, convocati per la Coppa d’Africa, e di altri giocatori infortunati. Rientrano invece Rebic, Leao e Calabria finalmente guariti.

Dopo la sosta natalizia, le squadre sono tornate ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi. Nelle ultime ore è emersa la notizia che un giocatore della Roma è risultato positivo al Covid (dopo il giro di tamponi effettuati ieri sera). Il giocatore è risultato positivo di ritorno dalle vacanze a Dubai. La società ha confermato la notizia, senza rivelare l’identità del giocatore. Il club giallorosso fa sapere che il giocatore sta bene ed è in isolamento. Già domani e poi nei prossimi giorni verrà sottoposto a ulteriori tamponi, per valutare la carica virale. Per il momento è a rischio la sua presenza nella trasferta contro il Milan. Nel frattempo la squadra è tornata ad allenarsi nella giornata odierna, con una nuova seduta programmata per domani pomeriggio.

Anche il Milan oggi è tornato ad allenarsi. Come ha comunicato la società sul sito acmilan.com, la prima parte dell’allenamento ha riguardato l’attivazione muscolare in palestra. Successivamente il gruppo è uscito sul campo esterno e ha svolto alcune esercitazioni tecniche e atletiche focalizzate sulla rapidità. “Successivamente i rossoneri sono stati impegnati in una serie di torelli a tema, proseguendo con un lavoro sul possesso seguito dalla fase tattica prevista dal programma di allenamento. La partitella su campo ridotto ha concluso la sessione odierna” è quanto si legge nel comunicato ufficiale. La ripresa degli allenamenti è programmata per domenica 2 gennaio 2022.