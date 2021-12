Galliani: “Il Milan è già competitivo. La Coppa d’Africa è un problema”

L’ex dirigente dei rossoneri ha rilasciato un’intervista sul Milan. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato di gennaio.

Il Milan si prepara a tornare in campo. I rossoneri sono tornati ad allenarsi a Milanello, dove stanno preparando la sfida del 6 gennaio contro i giallorossi. Gli uomini di Pioli dovranno fare a meno dei convocati per la Coppa d’Africa e dei molti infortunati. Col nuovo anno torneranno invece a disposizione Rebic , Leao e Calabria .

Proprio del Milan ha parlato una vecchia conoscenza. Adriano Galliani, che per oltre trent’anni è stato il dirigente dei rossoneri, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sul periodo dei rossoneri: “Con la rosa al completo, il Milan è già competitivo. Ho timore che la squadra possa risentire della perdita per un mese di due giocatori importanti come Bennacer e Kessie, che non saranno a disposizione per la Coppa d’Africa. Pioli è stato già sfortunato con i tanti guai fisici. Adesso la Coppa d’Africa diventa un altro problema e lo dico da amministratore delegato del club che perderà l’unico giocatore di Serie B, Machin. Quei due centrocampisti sono entrati ormai nei meccanismi di gioco della squadra e ora non sarà facile sostituirli. Ma resto fiducioso: sono certo che il Milan possa rimanere competitivo e restare nelle zone alte della classifica”.