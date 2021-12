Amelia: “Il Milan ha dimostrato di essere competitivo. Sul mercato…”

L’ex portiere rossonero ha parlato del momento del Milan e dei vari colpi di mercato da effettuare a gennaio.

Redazione Il Milanista

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo l’ottimo girone d’andata. Il sogno dei rossoneri è continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Raggiungere questo traguardo non è un’impresa impossibile, con il primo posto distante soltanto 4 lunghezze. In primo luogo c’è da battere la concorrenza dei cugini nerazzurri, poi anche quella dei partenopei e dei bergamaschi. Per poter rimanere ai vertici fino all’ultimo, la società dovrà intervenire sul mercato di gennaio e rendere ancora più competitiva la rosa attuale. Mister Pioli infatti dovrà fare a meno di molti giocatori in partenza per la Coppa d’Africa, oltre ai vari infortunati. Necessità del club è trovare dei sostituti all’altezza.

Proprio del Milan e del suo periodo ha parlato MarcoAmelia. L’ex portiere rossonero ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha dichiarato: "Il Milan è competitivo e lo ha ampiamente dimostrato. È vero, l’Inter in questo momento sta facendo molto bene. Per i rossoneri sarà fondamentale riuscire a rimanere in scia e provare ad approfittare di qualche eventuale passo falso della capolista. I rossoneri però hanno le qualità per non lasciarsi sfuggire l’occasione”.

L’ex diavolo ha poi espresso il suo pensiero sul mercato riparatore di gennaio. Secondo Amelia il club meneghino non ha bisogno di troppi rinforzi, perché è già molto competitivo: “Onestamente non credo che sul mercato al Milan serva molto. E comunque ci sono Maldini, Massara e Gazidis che sanno benissimo cosa occorre, vivono la quotidianità della squadra di cui sanno tutto. Sono uomini di calcio che conoscono benissimo l’ambiente e di cosa necessita per restare ad altissimo livello".