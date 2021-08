Un Diaz in più per il nuovo Milan, nell’attesa del trequartista…

Brahim Diaz ha regalato al Milan la prima vittoria stagionale siglando la rete dell'1-0 contro la Sampdoria a Marassi.

a. Il Milan sbanca la sponda blucerchiata di Marassi con un gol di Brahim Diaz e replica subito all’Inter . Una vittoria costruita sul gioco, sulla personalità e sulle qualità dei singoli, scrive La Gazzetta dello Sport. Il pensiero va all'eredità lasciata da Calhanoglu , che però consiste per lo più nel numero 10 che porta sulle spalle visto che per i tifosi milanisti quella del turco è una pagina già ben chiusa considerando l'approdo del turco all'Inter. L'agilità nello stretto e lo spunto nel breve sono variabili interessanti, soprattutto quando tornerà il più tecnico Ibrahimovic , al netto dell'altro giocatore offensivo che arriverà dal mercato.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato proprio di Brahim e del mercato . Queste le sue parole: "Il miglior Diaz visto in Italia perchè quest'anno si sente realmente protagonista. Ha una maglia pesante e si sente al centro delle manovre offensive del Milan. sa che in una grande squadra c'è bisogno di un altro giocatore con quelle caratteristiche: se arriverà il Messias di turno partirà davanti nelle gerarchie, altrimenti farà lui un piccolo passo indietro".

Al termine della prima sfida del campionato di Serie A 2021/2022 disputata al Marassi di Genoa fra Milan e Sampdoria, Brahim Diaz ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste sono state le sue parole: "Una bella prestazione, dobbiamo migliorare ma siamo all’inizio del campionato. L’importante era vincere e sono arrivati tre punti. Mi trovo bene con tutti: Ibra manca sempre, ma mi sono trovato bene anche con Giroud. Noi lottiamo e vinciamo insieme, la squadra fa sempre una corsa in più, questo è lo spirito giusto. Il numero 10? Questo è il Milan ed è un numero importante, ma non ho paura. Sono contentissimo di essere qui. Scudetto? Guardiamo di partita in partita, siamo il Milan, vediamo." Brahim si è soffermato anche sul mercato rossonero: "Del mercato non so nulla. Io sono molto felice di stare qui con i tifosi, con la squadra e con l'allenatore".