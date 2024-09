Guai per gli ultras di Milan e Inter: blitz della Polizia, 19 in manette

Nuovi guai per gli ultras milanesi. Stamattina all'alba è scattato un blitz della Polizia, che ha portato all'arresto di alcuni esponenti della Curva Sud del Milan e della Curva Nord dell'Inter. Come fa sapere Sky, gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, della Squadra Mobile e della S.I.SCO di Milano hanno eseguito decine di misure cautelari e decreti di perquisizione. Sono stati 19 a finire in manette, di cui 16 in carcere e 3 ai domiciliari. Inoltre sono stati 50 i destinatari di perquisizioni.