ULTIM’ORA | Hauge è fuori dalla lista UEFA

MILANO – Questo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Entro la mezzanotte i club dovranno consegnare alla Uefa le liste per le prossime fasi delle competizioni europee. Il Milan aveva qualche dubbio, dovuto al fatto che sono partiti alcuni giocatori e ne sono arrivati di nuovi, ma la cessione di Conti, un giocatore formato in Italia anche se non nel club, produce la perdita di un posto. Con Gigio Donnarumma, Matteo Gabbia e Daniel Maldini inseriti nella lista B (i giocatori fatti in casa) cambia ugualmente qualcosa nei numeri della lista principale, dato che dal mercato sono arrivati Mandzukic, Meite e Tomori, tutti cresciuti all’estero”.

Il Milan la sua scelta l’ha compiuta e ha fatto fuori dalla lista UEFA, il talento norvegese Hans Petter Hauge.