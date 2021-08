Ultimi botti di mercato: se ne chiudono subito due, poi la caccia finale…

Sono giorni bollenti per le ultime trattative di mercato del Diavolo: Maldini e Massara possono regalare altre belle sorprese

Redazione Il Milanista

Il Milan sta per chiudere due colpi importati per poi concentrarsi sulla ciliegina di questo mercato. Manca ormai poco alla chiusura delle trattative. Ma è vero anche che manca poco anche a che alcune singole trattative vengano portate a termine positivamente. L’affare Pellegri è praticamente fatto. Il Milan - è questione di ore - attende l’ok del Monaco: l’accordo prevede un prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 6 milioni, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. A tutto ciò andrebbe aggiunto un milione per l’eventuale qualificazione in Champions del Milan, mentre è ancora da stabilire la percentuale sulla futura rivendita del giocatore, il quale ha già detto sì al club rossonero e aspetta solo il via libera definitivo dal Principato.

Leggermente più complesso, ma non di molto, il capitolo Bakayoko. Anche il francese infatti ha raggiunto un’intesa di massima con il Milan per quanto riguarda l’ingaggio. Secondo Calciomercato.com la giornata chiave per il passaggio di Bakayoko al Milan dovrebbe essere quella di lunedì, proprio nella data d’esordio stagionale dei rossoneri contro la Sampdoria. I rossoneri pagheranno una cifra intorno a 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso del francese, mantenendo una clausola per il riscatto definitivo sui 7-8 milioni di euro da spendere entro giugno 2022.

LE PAROLE DI DEMETRIO ALBERTINI . L'ex rossonero Demetrio Albertini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nel corso della quale, ovviamente, ha parlato della squadra di Pioli, impegnata domani sera contro la Sampdoria e del mercato agli sgoccioli: "Al Milan chiedo di stupirmi ancora. Mi aspetto una squadra spavalda anche in Champions, come l'Atalanta di questi anni. Sarà un campionato incerto. Juve e Inter sono leggermente davanti, ma tutto è possibile. Il Milan, per vincere, dovrà ripetere una stagione straordinaria. Si sono mossi bene sul mercato, ma spero non sia finita qui. Mancano un trequartista e un mediano".