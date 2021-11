ULTIME DA MILANELLO | Fiorentina: mosse di Pioli e incertezze di Italiano

Le ultimissime in vista del ritorno in campo della Serie A e del Milan. Rossoneri impegnati contro la Fiorentina.

Ormai ci siamo. La Serie A riapre i battenti. Lo farà domani con un match "antipasto" alle 15 fra Atalanta e Spezia. La banda di Pioli invece scenderà in campo sabato sera. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo serale della 13ª giornata di Serie A. I toscani sono settimi in classifica con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 6 sconfitte, i lombardi comandano la graduatoria imbattuti a pari punti con il Napoli a quota 32, con 10 vittorie e 2 pareggi.

ULTIME DA MILANELLO - Qualche problema per Pioli che, oltre ai due portieri lungodegenti Maignan e Plizzari, che torneranno a disposizione solo nel 2022, dovrà rinunciare a Romagnoli e Calabria in difesa, tutti infortunati. Giroud dovrebbe spuntarla su Ibrahimovic per il ruolo di centravanti, mentre sulla trequarti agiranno a sostegno Saelemaekers, Brahim Díaz e Rebic. Ballottaggio sulla fascia Kalulu-Ballo Tourè per sostituire l'infortunato Calabria, con il primo in vantaggio sul secondo.