Le ultime – Scatto per Chukwueze; Okafor, accordo lampo e su Calafiori…

Okafor all'improvviso

All'improvviso il Milan avrebbe accelerato e chiuso in tempi record l'operazione per portare Noah Okafor in rossonero. L'attaccante, di proprietà del Red Bull Salisburgo, rappresenta un ottimo profilo di prospettiva. Classe 2000, nazionalità svizzera e già un'ottima esperienza in campo internazionale. In scadenza con il club austriaco tra poco meno di anno, il prezzo di Okafor non sarebbe esagerato. Anche questo fattore ha spinto il Milan a fare all-in su di lui.