Le ultime – Romero è ad un passo; Per Guler sono ore calde

Sono ore di trattative calde in casa rossonera. Luka Romero è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan . Il talento argentino classe 2004 è in uscita dalla Lazio e arriverebbe a parametro zero andando a rinforzare il reparto offensivo.

Altro colpo in prospettiva

Un altro colpo in prospettiva sarebbe Arda Guler. Il classe 2005 turco è appetito da quasi tutti i top club europei, ma il Milan potrebbe battere la concorrenza di squadre del calibro di Barcellona e Real Madrid versando nelle casse del Fenerbahce una cifra come 22 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Per Kamada si aspettano i primi giorni di luglio per mettere tutto nero su bianco. Poi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Diavolo. Ma non solo. Carlo Pellegatti scatenato: "Ci sono tre nomi caldi! Vi dico chi può arrivare" <<<