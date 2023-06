Calciomercato, il Milan non si ferma più: dopo Loftus-Cheek e Pulisic, arriva pure…

Oltre a Kamada, i rossoneri sono vicinissimi a Ruben Loftus-Cheek per il centrocampo. Un colpo importante, in via di definizione dal Chelsea. Ma il Milan sarebbe pronto a pescare ancora in casa Blues con l'acquisto di Christian Pulisic, attaccante esterno statunitense ma con passaporto croato. Il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento a Milano, tanto da essere anche disposto a ridursi l'ingaggio. Moncada e Furlani vorrebbero chiudere introno ai 10 milioni di euro più bonus, le parti sono vicine. L'asse Milano-Londra è caldissimo per Loftus-Cheek e Pulisic, che potrebbero presto aggiungersi a Sportiello, Kamada e anche a Luka Romero, pure lui vicinissimo. Come detto però, il Milan non vuole fermarsi qui e - dopo Loftus-Cheek e Pulisic - sarebbe pronto a sferrare l'assalto decisivo anche per un altro grande colpo di calciomercato <<<