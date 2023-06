Milan, avviati i contatti con l’Udinese per Samardzic

Il club di via Aldo Rossi ha la necessità di rafforzare varie zone del campo. Non c’è solo l’attacco in cui intervenire, ma anche il centrocampo. In questa zona c’è bisogno di interventi massicci per colmare la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ma anche per sopperire alla mancanza di Bennacer. L’algerino è fuori per infortunio e con ogni probabilità rientrerà in campo soltanto verso febbraio 2024.