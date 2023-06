Calciomercato, il Milan rifà l’attacco: saltato Thuram, al suo posto arriva…

1 di 11 Niente Thuram: la lista di mercato del Milan per l'attacco

Il grande colpo di calciomercato nella testa del Milan per rinforzare l'attacco sarebbe dovuto essere Marcus Thuram. Inutile girarci attorno o fere finta di niente. I rossoneri lo hanno corteggiato e aspettato a lungo, ma sappiamo tutti come è andata a finire la faccenda. Ora si deve subito voltare pagina e tuffarsi di nuovo sul mercato per regalare a Pioli un nuovo centravanti.