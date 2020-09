UFFICIALE – Under al Leicester

MILANO – L’avventura di Cengiz Under alla Roma è terminata poco fa, quando il Leicester ha pubblicato sui propri canali social l’annuncio dell’ingaggio del turco classe ’97. L’ex Istanbul Başakşehir durante questa sessione di mercato era stato cercato anche dal Napoli di Gattuso, che lo avrebbe voluto già al Milan al posto di Suso.

PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO – L’esterno si trasferisce dunque in Premier League. L’intesa dell’operazione, in prestito con diritto di riscatto (inizialmente era obbligo), è stata trovata sulla base di 26 milioni: tre per il prestito oneroso il resto per il futuro riscatto. Under lascia la Serie A dopo 88 presenze e 17 reti, con la consapevolezza che la sua classe ha subìto un brusco rallentamento per i troppi infortuni