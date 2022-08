UFFICIALE: Sanches-Milan sfuma definitivamente! Ha firmato col PSG

Niente da fare per il Milan. Era nell'aria ormai da giorni e ora è arrivata anche l'ufficialità: Renato Sanches è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Sfuma definitivamente l'approdo in rossonero del sogno per la mediana meneghina. Il PSG ha dovuto sistemare almeno un'uscita in quel reparto prima di chiudere una volta per tutta la trattativa. Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum erano i principati indiziati a fare il percorso inverso. Se per il primo la strada pare che sia tracciata con l'importante interesse da parte dei bianconeri, per il secondo la trattativa è stata definitivamente chiusa. La Roma si è aggiudicata il forte centrocampista olandese. E per i parigini chiudere per Sanches è stato un gioco da ragazzi.