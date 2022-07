UFFICIALE: Junior Messias è stato definitivamente riscattato dal Milan

Nella giornata di ieri il 31enne ha messo la firma sul contratto, che lo lega ai rossoneri per altri due anni. Il Milan infatti lo ha così comprato a titolo definitivo dal Crotone per 4,5 milioni di euro, riuscendo a ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni fissati dal diritto di riscatto dopo il prestito della scorsa stagione. L’esterno rimane così in rossonero, dopo una stagione vissuta ad alti livelli. In più occasioni Messias ha avuto modo di risultare determinante ai fini delle gare ed è stato uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto.