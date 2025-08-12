UFFICIALE – Warren Bondo passa alla Cremonese: il comunicato
UFFICIALE – Warren Bondo passa alla Cremonese: il comunicato

Giulia Benedetti
MILANO
12 Agosto, 16:26
Warren Bondo
Il Milan ha comunicato di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni di Warren Bondo alla Cremonese. Ecco il comunicato

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è ufficiale. Warren Bondo lascia il Milan a pochi mesi di distanza dal suo acquisto al Monza.

Il centrocampista 21enne era arrivato infatti nel corso del passato mercato di gennaio. Bondo ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra in rossonero e la società ha deciso di cederlo in prestito alla Cremonese.

Questo il comunicato ufficiale

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo a US Cremonese fino al 30 giugno 2026. Il Club ringrazia Warren per la professionalità e l’impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa stagione”.

