Milan, la società cambia i piani per il futuro: ecco la nuova linea

Negli ultimi anni, il Milan ha vissuto sulla propria pelle cosa significhi perdere a parametro zero giocatori di valore, ritrovandosi senza contropartite economiche e con buchi tecnici da colmare. Dalla nuova stagione, però, la linea del club di via Aldo Rossi cambia in maniera netta: basta regali. Il caso più recente è quello di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, in scadenza nel 2027, aveva rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dalla società. Una presa di posizione che ha spinto la dirigenza a non aspettare oltre e a concludere la cessione in Premier League, monetizzando subito la sua partenza. Quella di Thiaw non sarà un’eccezione, ma un precedente destinato a fare scuola.
Il pugno duro
La strategia è, quindi, chiara. A due anni dalla scadenza, chi non rinnoverà verrà messo sul mercato. Nessun giocatore sarà escluso da questa regola, a prescindere dal ruolo o dall’importanza nello spogliatoio. Una politica dura, ma necessaria per tutelare il patrimonio tecnico ed economico del club, soprattutto in un contesto odierno in cui il potere contrattuale dei calciatori è cresciuto enormemente. Per il Milan, significa cambiare mentalità e affrontare il mercato in modo più attivo: pianificare, blindare i profili chiave e, se serve, cedere prima di subire. Una scelta che potrebbe evitare casi dolorosi come quelli del passato e garantire maggior stabilità nel medio-lungo periodo.