Milan, l’ex Abbiati su Donnarumma: “Che follia il caso con il Psg”

Le principali dichiarazione di Abbiati riguardo alla vicenda fra il Paris Saint-Germain e il portiere ex Milan Gianluigi Donnarumma

Nella vigilia di una finale europea, ci si aspetta che i protagonisti più attesi siano pronti a scendere in campo. E invece, a Parigi, la notizia che rimbalza scuote più della preparazione alla sfida: Gianluigi Donnarumma non farà parte dei convocati per la Supercoppa contro il Tottenham. L’esclusione arriva in un momento già teso, con il contratto del portiere in scadenza nel 2026 e le trattative di rinnovo ferme. Il PSG ha appena investito pesantemente su Lucas Chevalier, segnale di una possibile svolta tecnica. Per l’ex rossonero si tratta dell’ennesimo braccio di ferro con un club in carriera. A commentare la vicenda è intervenuto Christian Abbiati, che lo conosce fin dagli inizi al Milan, sottolineando l’assurdità della situazione e ribadendo il valore internazionale del portiere italiano.

Le parole di Abbiati

“C’è della follia, in tutto questo. Oppure è successo qualcosa che non sappiamo e allora okay, sono faccende loro e che riguardano soltanto loro. Altrimenti è roba da matti, qualcosa che non ha spiegazione logica. Voi dite che gli ha fatto vincere mezza Champions League, io vado oltre: anche qualcosa più di mezza… Eppure, da quel che sento, parrebbe che sia scarso con i piedi. Dove lo vedrei adesso? Di certo uno del suo livello cascherà in piedi e andrà in un altro big club. Anche se è un peccato che debba interrompere così un ciclo. Gli auguro la soluzione migliore perché se lo merita”.