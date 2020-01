Udinese, Nestorovski: “Contro il Milan vogliamo i tre punti”

Udinese, parla Nestorovski

MILANO – Ilja Nestorovski, punta dell’Udinese, si è così espresso al termine della sfida contro la Juventus: “Volevamo giocare al meglio questa partita. Era un’opportunità per chi non ha giocato domenica ma abbiamo incontrato una squadra molto forte. Il risultato è pesante ma ormai è andata così, dobbiamo metterci alle spalle questa sconfitta e cercare di fare una grande partita contro il Milan. Dobbiamo lavorare ancora e cancellare gli errori commessi questa sera ma in campionato siamo in grande forma e, dopo tre vittorie consecutive, dobbiamo andare a Milano a cercare i tre punti“.

Continuerai a fare “concorrenza” sempre con questo spirito?

“Certamente perché solo se tutti danno il 100% per guadagnarsi il posto da titolare il mister è in condizione di fare delle scelte. Ci sono sempre due, tre giocatori che si giocano il posto ogni partita e questo fa bene a tutta la squadra. Anche quelli che giocano meno hanno la possibilità di farlo più spesso, così come quelli che giocano sono più incentivati a fare sempre meglio“.

