Alle 20.45 il fischio d’inizio di Udinese-Milan: vediamo il match preview

Tra poche ore scenderanno in campo Udinese e Milan che si affronteranno per la 27esima giornata. Il match preview

Redazione Il Milanista

“Dopo due partite senza vittoria (Fiorentina e Salernitana), il Milan scende in campo a Udine per ritrovare il successo in campionato e per chiudere nel modo migliore il mese di marzo, prima della sosta per le nazionali. La Dacia Arena è storicamente un campo insidioso e l'Udinese un'avversaria ostica da affrontare, ma i rossoneri hanno grandi motivazioni da mettere in campo. A poche ore dal fischio d'inizio, ecco tutte le principali informazioni sulla sfida con i friulani”.

QUI MILANELLO — “I rossoneri si presentano al cospetto della squadra di Sottil con tre assenze importanti a cui far fronte: non ci saranno Olivier Giroud, squalificato, Junior Messias e Theo Hernández. Il resto della squadra è invece a disposizione di Mister Pioli e la volontà comune è quella di reagire dopo il pareggio casalingo di lunedì contro la Salernitana. I rossoneri occupano attualmente la quarta posizione con 48 punti, a ruota di Inter e Lazio e con una lunghezza di margine sulla Roma. Una vittoria prima della sosta sarebbe vitale, per la classifica ma anche per l'umore e la fiducia. Ballottaggio a tre per sostituire Oli in attacco: Ibra, Ante e Divock si contendono una maglia. In assenza di Messias, invece, saranno Saelemaekers e Calabria a giocarsi un posto sulla fascia destra. Due i diffidati: Ante Rebić e Simon Kjær”.

QUI UDINESE — "Sottil, come Pioli, sarà privo dei due infortunati Deulofeu ed Ebosse. I friulani con il successo esterno contro l'Empoli hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava da 6 gare, dallo 0-1 con la Sampdoria del 22 gennaio. Dopo la brillante serie di sei successi consecutivi tra fine agosto e i primi di ottobre, l'Udinese ha ottenuto solo due volte il bottino pieno nelle successive 18 partite, e come detto entrambe le volte lontano dalla Dacia Arena. Una gioia casalinga manca dal 3-1 sull'Inter del 18 settembre. Un lungo digiuno che la formazione bianconera, squadra molto fisica e tignosa, spera di interrompere proprio contro i rossoneri. Il collaudato 3-5-2 dei friulani vedrà in attacco il duo Beto-Success, e sugli esterni la rapida e pericolosa coppia Udogie-Ehizibue".