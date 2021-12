Milan, Sacchi: “Rossoneri sotto shock contro l’Udinese”

Dopo la brutta partita giocata contro l'Udinese, Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha voluto parlare della situazione in casa Milan.

Il Milan non è riuscito a rialzare la testa dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League. I rossoneri non hanno giocato una buona partita ad Udine. Sono riusciti, comunque, a portare un punto a casa grazie ad un gran gol in mezza rovesciata del solito Zlatan Ibrahimovic, nei minuti di recupero. Per come si era messa la gara, è più un punto guadagnato che due punti persi. In virtù della vittoria dei cugini nerazzurri sul Cagliari, il club di Milanello è scivolato in seconda posizione in classifica. Intervenuto a "Gazzetta.it", Arrigo Sacchi, storico allenatore rossonero, ha voluto analizzare il momento in casa Milan.