Udinese-Milan, Cioffi: “Mi aspetto una partita di sofferenza”

L'Udinese cambia in panchina scegliendo Cioffi. Ecco le prime parole del nuovo allenatore dei bianconeri, in vista della gara col Milan.

Il Milan stasera alle 20:45 scenderà in campo contro l'Udinese alla Dacia Arena. Dopo l'esonero in settimana di Gotti, i friulani hanno nominato allenatore ad interim Gabriele Cioffi . Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa, ad "Udinese TV", di questa sua nuova avventura, per poi presentare la partita con i rossoneri, che per lui sarà l'esordio in Serie A .

Sulla nuova esperienza inpanchina: "L’energia che ho dentro la voglio trasmettere. L’aspetto principale da prendere in considerazione è la presa di responsabilità, una motivazione personale del singolo. Non sono un incantatore di serpenti, non riesco a trasmettere le cose solo guardando le persone negli occhi. Cosa ho chiesto? La presa di responsabilità della situazione in cui siamo, che è il primo passo verso il futuro. La coscienza che se siamo in una situazione così, c’è un motivo. Affrontare il problema è già il primo passo per la risoluzione del problema stesso".