Tuttosport, prima pagina: “Ribalto la Juve, Allegri stravolge tutto”

LA RIVOLUZIONE DI MAX - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Chelsea. "Sarà una bella partita tra due grandi squadre, loro sono campioni d'Europa. Sono una squadra solida, fisica, ma anche tecnica, forti in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sarà una gara di alto livello, servirà attenzione, precisione e difesa. La difesa a tre? Ho un po' di dubbi, mi è venuta una strana idea in testa e potrei stravolgere la formazione. Rabiot Sta bene. Kulusevski al posto di Dybala? Non ho ancora deciso, dipende da alcune sensazioni che ho avuto. Speriamo siano buone, ho provato delle cose oggi e vediamo domani mattina".