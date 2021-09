Tuttosport, prima pagina: “Mancio e Max, in alto con Fede”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

IL RINNOVO DI DYBALA AL CENTRO DELLE DINAMICHE BIANCONERE. IL COMMENTO DI TUTTOSPORT - L’aspetto che più di tutti fa riflettere è che per l’ennesima volta gli uomini dell’entourage di Dybala (Jorge Antun e Carlos Novel) sono partiti apposta dall’Argentina con l’idea di risolvere una volta per tutte la questione contratto (che scadrà nel giugno 2022) epperò si ritrovano ad aspettare, finora invano, anche solo una chiamata che dia seguito al summit del 7 agosto. In inverno Antun decise ad un certo punto di tornare Oltreoceano, giacché la Juventus era stata netta nello scandire che «non c’è nulla da discutere, o accettate l’offerta che abbiamo avanzato oppure è inutile che ci si veda». Ora non siamo ancora a questi livelli, però di fatto quel secondo incontro potenzialmente risolutore inizialmente fissato per il 27 agosto è saltato e ancora non è in agenda la data del “recupero”.