Tuttosport, prima pagina: “Mai una Joya, fuori anche Morata”

MILANO - Ecco la prima pagina del 27 settembre 2021 di Tuttosport uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

GUAI JUVE, LE PAROLE DI ALLEGRI - Juve, che guaio. “Morata e Dybala non ci saranno né con il Chelsea né con il Torino, vedremo dopo la sosta”. Massimiliano Allegri perde i suoi due attaccanti, oggi ko nella vittoria casalinga contro la Sampdoria. "Questo fa parte dell'annata - le parole del tecnico a Sky - Ora capita a noi, poi magari più avanti capiterà a qualcun altro. Fa parte del gioco, bisogna essere bravi a giocare queste partite anche con dei giocatori assenti come è sempre stato. Kulusevski oggi ha fatto bene, direi che può giocare lì, può fare anche la mezzala, in una posizione un po' diversa, giocare meno spalle alla porta".

VERSO IL CHELSEA, SERVE OTTIMISMO - “La squadra ha fatto bene la fase difensiva, poi abbiamo sbagliato sul calcio d'angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita e ci siamo fatti prendere a campo aperto e può capitare. Bisognava fare dei gol prima, chiudere la partita prima, abbiamo avuto l'occasione del 4-1 con Bentancur. Ma siamo contenti perché abbiamo fatto la prima vittoria in casa, la seconda di seguito e ora ci prepariamo con serenità e tranquillità per la partita col Chelsea”.

SUL DOMINARE PER 90 MINUTI - Ci saranno prestazioni nei novanta minuti sicuramente diverse, però non possiamo pensare che la Juventus domini per 90 minuti, ci sono momenti in cui devi difendere e la squadra ha difeso bene. Nel primo tempo abbiamo preso il tiro prima del calcio d'angolo e nel secondo tempo il gol, non è che abbiamo subito tiri in porta, grosse cose, nonostante la Samp sia una buona squadra”.