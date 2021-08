Tuttosport, prima pagina: “Juve VS Lukaku, ma CR7 parte…”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tuttosport.

SULL'ADDIO DI RONALDO - Presente a Istanbul per il sorteggio di Champions League, il presidente del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi ha parlato rispondendo in merito alle voci di Cristiano Ronaldo, accostato alla squadra francese in caso di addio di Kylian Mbappè, ribadendo che "non c'è stato alcun contatto". Il presidente del club parigino ha poi parlato anche di Mbappè e di come il Paris Saint Germain farà di tutto per cercare di trattenerlo. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo sempre stati chiari, io sono sempre stato chiaro. La posizione del club è chiara e non la cambieremo". Il presidente si è sempre detto fiducioso di poter convincere l'attaccante francese a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore vuole il Real Madrid la cui prima proposta da 160 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Ma i blancos, fanno sapere i media spagnoli, sono pronti ad alzare l'offerta a 170 milioni di euro più 10 di bonus.