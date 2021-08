Tuttosport, prima pagina: “Capello, Juve e Inter alla pari”

La prima pagina di oggi del noto quotidiano sportivo nazionale, Tutttosport.

Tuttosport in apertura dedica spazio a un'intervista esclusiva con Capello: "Juve e Inter alla pari" le parole di Don Fabio. L'ex allenatore di Juventus, Real Madrid, Roma e Milan fa le carte al campionato: "Dopo le partenze di Lukaku e Ronaldo le due squadre si equivalgono ma il nostro campionato è più povero. Alla guida dei grandi club mancano i grandi industriali italiani. Non giustifico la scelta di Donnarumma".

SUL MERCATO DEL TORINO - "Il Toro batte due colpi ma perde Belotti". Tra campo e mercato. Presi Praet e Zima, accordo vicino con lo svincolato Mustafi. Pressing per Amrabat e sprint per Brekalo. Ma si ferma il Gallo Belotti per infortunio: rischia l'operazione e oltre un mese di stop.