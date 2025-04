Tuttosport: “Il Milan e l’Orso: ‘Prima ti batto, poi ti compro'”

L'attaccante sarà un avversario temibile nella finale di Coppa Italia, ma è anche da tempo nel mirino del Milan, pronto a provarci in estate

Il Milan affronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia , in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Ma oltre alla sfida sul campo con il trofeo in palio, i destini dei due club si potrebbero incrociare anche sul mercato estivo.

Oggi Tuttosport in prima pagina titola così: " Il Milan e l'Orso: 'Prima ti batto, poi ti compro' ". L'attaccante rossoblù sarà uno dei grandi pericoli della sfida di Roma, ma è anche da tempo un obiettivo del Diavolo, che ci aveva già provato a gennaio .

Nel mercato invernale però il Bologna aveva rifiutato l'offerta di 18 milioni più il prestito di Okafor. In estate però il Milan potrebbe tornare alla carica per il classe '97, che in questa stagione ha segnato 14 gol e fornito 3 assist. Intanto il Milan è scatenato: 10 colpi sulla lista. Ecco i nomi...