Calciomercato, Milan scatenato: 10 colpi top sulla lista! Ecco i nomi | News

Il Milan è pronto a ripartire per scrivere un nuovo capitolo della propria storia con un cambiamento radicale a tutti i livelli. Dirigenza, panchina, rosa: nelle prossime settimane arriveranno novità importanti da tutti i fronti. Sarà una vera e propria rivoluzione, profonda e decisa, senza mezze misure. Un cambiamento che, senza ombra di dubbio, dovrà passare anche attraverso il prossimo calciomercato estivo. Tantissimi calciatori attualmente in rosa rischiano l’addio, mentre molti nuovi volti sono pronti a varcare le porte di Milanello. E uno degli obiettivi rossoneri sarà il ritorno a una forte componente italiana all’interno della rosa. Non è infatti un caso se tra i nomi seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza rossonera compaiono diversi profili azzurri. Tra obiettivi concreti, grosse suggestioni e possibili sorprese, ecco dunque la lista di tutti i calciatori italiani che il Milan ha messo nel mirino per rifondare la propria squadra in vista del prossimo calciomercato <<<