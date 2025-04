Reijnders: “Sono innamorato del Milan e voglio vincere dei trofei”

Il centrocampista ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della Coppa Italia e dell'amore per i rossoneri

Lorenzo Focolari Redattore 25 aprile - 09:29

Tijjani Reijnders ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista olandese, una delle poche note liete per il Milan, ha parlato della finale di Coppa Italia raggiunta mercoledì sera e della sua permanenza. Ecco le sue parole.

Inter battuta in semifinale: "Milano è rossonera perché in questa stagione l'Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l'ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati".

Quanti meriti ha Conceicao per la qualificazione alla finale: "Molti. Abbiamo parlato della possibilità di vincere due trofei e siamo scesi in campo determinati a conquistare la finale. Il nuovo modulo si adatta bene alle caratteristiche della rosa. Si può sempre migliorare, ma siamo sulla buona strada".

Il rinnovo fino al 2030: "Vivere in Italia e giocare in una società come il Milan è il sogno che avevo fin da bambino. La mia famiglia è felice qui e quando mi è stato proposto il rinnovo, è stata una scelta facile. Ringrazio anche la società: i dirigenti sono stati veloci a prolungare il nostro accordo. Vincere la Supercoppa è stato fantastico e ho provato sensazioni incredibili. Mi ha fatto venir voglia di conquistare altri trofei. Essere in finale di Coppa è una grande chance e dobbiamo andare a Roma con un unico obiettivo: portare a casa la coppa".

Sogno nel cassetto: "Vincere trofei. In questa stagione possiamo conquistarne due, ma nelle prossime stagioni il mio sogno più grande è quello di mettere la seconda stella sopra la patch del Milan. Sono innamorato di questa maglia ed è un onore indossarla".

Alti e bassi: "Non siamo stati abbastanza costanti a livello di rendimento e abbiamo perso per strada tanti punti. Mercoledì avevamo una grande occasione per raggiungere la finale e per continuare a puntare alla qualificazione alle coppe europee. Vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci. In campo eravamo affamati come cani e in più abbiamo mostrato quella qualità che non si è sempre vista durante la stagione".

Come si spiega la differenza di rendimento del Milan tra Serie A e le coppe nazionali: "Una spiegazione non c'è, a parte il fatto che non siamo stati continui. Un esempio lampante è che abbiamo vinto al Bernabeu e poi pareggiato a Cagliari: se vuoi lottare per vincere il campionato, questo non te lo puoi permettere. Dobbiamo fare molto meglio in questo finale di stagione e nella prossima. Sono convinto che miglioreremo".

La sfida in finale con il Bologna: "Avremo di fronte un’avversaria forte, che fa un bel possesso palla. Hanno qualità là davanti, soprattutto sugli esterni e sarà dura. Rispetto al match perso in campionato, però, ora giochiamo in maniera diversa e sono convinto che faremo meglio. Siamo fiduciosi perché siamo il Milan e abbiamo una squadra di qualità. A Roma dobbiamo mostrare di essere la squadra migliore".

Il connazionale Beukema: "A volte ci sentiamo. Magari lo faremo nei prossimi giorni... Conosco bene anche Odgaard che non è olandese ma è stato con me all'Az".