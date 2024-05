Tuttosport chiaro: “Milan, Conte bussa ma la porta è chiusa”

Il quotidiano torinese oggi ha fatto il punto sul tecnico, che i tifosi del Milan avrebbero voluto in panchina, che appare lontano da Milano

Lorenzo Focolari Redattore 14 maggio 2024 (modifica il 14 maggio 2024 | 09:28)

Il Milancontinua a cercare il nuovo allenatore. La dirigenza rossonera sta vagliando diversi nomi, tra cui in queste ultime ore si è fatto strada Marcelo Gallardo, che sembra poter superare Sergio Conceicao in questa corsa.

L'edizione odierna di Tuttosport oggi ha fatto il punto su Antonio Conte. L'ex tecnico dell'Inter infatti era il nome chiesto da molti tifosi, come garanzia di vittoria, ma il club non lo ha mai preso in considerazione.

Questo il titolo: "Milan, Conte bussa ma la porta è chiusa" e come specificato nel sottotitolo: "L'ex Ct non è in corsa". Tuttosport poi spiega: "Per Cardinale, Ibra e Furlani è la scelta più difficile: trovare l'erede di Pioli".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.