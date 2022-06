Milan, Tuttosport conferma: “Rossoneri sul calciatore”

Il quotidiano sportivo di Torino conferma l'interesse concreto dei rossoneri. Piace al Milan che non si defila dalla trattativa.

Redazione Il Milanista

I rossoneri vogliono rinforzare la squadra per le prossime stagione. Tra i vari reparti ce n'è qualcuno che non ha convinto pienamente in cui c'è bisogno di rinforzi. Non è un mistero che il Milan stia cercando un esterno destro viste le prestazioni spesso incolore di Saelemaekers e Junior Messias. Negli ultimi giorni si è fatto spazio il nome di Antony, giovane talento dell'Ajax.

L'interesse del Milan per lui è concreto. Come conferma tuttosport, i rossoneri sarebbero sulle tracce dell'esterno brasiliano e non si sono defilati dalla corsa al calciatore. Le strategie dell'Ajax sono note: i Lancieri acquistano, sviluppano giovani e li rivendono a cifre più alte. Dopo due stagioni alla corte olandese, Antony potrebbe partire e Maldini e Massara sono spettatori particolarmente interessati allo sviluppo della situazione. Il brasiliano oltre ad essere un profilo qualitativamente valido, permetterebbe ai rossoneri di schierarlo nei ruoli "scoperti" della formazione di Pioli. Il classe 2000 può infatti giocare sia da esterno destro che da trequartista, altro ruolo in cui Brahim Diaz non ha convinto con continuità.

Due fattori però avrebbero rallentato le trattative dei rossoneri. La prima è legata al cambio di proprietà, mentre l'altra riguarda una super offerta del Manchester United per l'ex San Paolo. I red devils avrebbero messo sul piatto 45 milioni di euro per convincere i Lancieri a lasciarlo partire. Per convincere i dirigenti di Amsterdam sicuramente servirà un investimento importante. I biancorossi lo hanno pagato, appena due stagioni fa, 18 milioni di euro dal San Paolo e cercheranno di venderlo al miglior offerente. Con l'offerta dello United si potrebbe scatenare un vero e proprio duello e gli inglesi per potenza economica partono avvantaggiati. I rossoneri però, nonostante le cifre importanti offerte dagli inglesi, non si danno per vinti e un tentativo per il calciatore lo faranno. Un affare difficile ma che sicuramente intriga gli addetti ai lavori.