Tuttosport – Il futuro di Ibrahimovic verrà svelato a fine stagione

Secondo quanto riportato da Tuttosport cosa farà Zlatan Ibrahimovic il prossimo campionato lo scopriremo soltanto al termine di questa travagliata stagione sconvolta dall’allarme Coronavirus.

Rimasto particolarmente provato dal licenziamento in tronco di Zvone Boban, ovvero di colui che lo aveva fortemente voluto tra le fila del Milan, lo svedese non avrebbe celato il proprio disappunto controbattendo in suo stile all’amministratore delegato Ivan Gazidis quando questi, prima del match contro il Genoa di domenica scorsa, aveva tenuto un discorso chiarificatore davanti alla squadra.

Per queste tensioni interne sono in molti a sostenere che il futuro del 38enne sarà lontano dal Diavolo, magari al Napoli del suo amico “Ringhio” Gattuso. Allo stesso modo però il manager sudafricano, consapevole del valore di Ibracadabra anche dal punto di vista del marketing, potrebbe convincerlo a rimanere confermando l’estensione del contratto al 30 giugno 2021.