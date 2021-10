Tutto in una notte: il Milan all’assalto del Porto con Leao e la staffetta

Le ultime novità sulla sfida di questa sera con cui il Milan si gioca una buona fetta della sua stagione.

Il giorno è arrivato. Oggi probabilmente si deciderà gran parte della stagione rossoner a. Senza Rebic e con Ibra e Giroud quasi al top, per vincere stasera il Milan avrà bisogno pure dell’ennesima grande prestazione di Rafael Leao . Il portoghese, dopo due stagioni di luci e ombre, è finalmente esploso. Magari non ancora definitivamente, ma è sicuramente sulla buona strada.

STAFFETTA IN ATTACCO IBRA-GIROUD - Inizia Giroud, poi spazio a Ibrahimovic: il Milan si affida ai suoi giganti per provare a risollevarsi in Champions dopo le due sconfitte maturate nel girone. Ibra è pronto, non abbastanza da essere titolare, ma quanto basta per aumentare il minutaggio avuto a disposizione contro il Verona, circa 15 minuti. Il campione svedese cerca la rete numero 50 in Champions League (sarebbe il gol più “vecchio” della competizione). Giroud invece può avere anche più di un'ora nelle gambe e vuole continuare a segnare e a stupire i tifosi rossoneri.