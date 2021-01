Tutti esaltano il mercato del Milan, ma è caccia all’ultimo tassello

MILANO – “Milan, è un mercato da urlo: Tomori subito e dopo il derby l’esterno”: titola così questa mattina Tuttosport, Ma sono diverse le testate che elogiano l’operato di Madlini e della società tutta. Giovanni Galli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato proprio a proposito del Milan e del suo mercato di gennaio: “Vedendo quel che hanno fatto ora è davvero un serio candidato allo scudetto. Se prima c’era il dubbio, considerato che si tratta di una squadra giovane che non era partita con l’idea di vincere, adesso la realtà è un’altra. Anche perchè poi, strada facendo, si crea anche quella chimica giusta che ti porta a fare grandi risultati. Il mercato? Se prende anche il difensore centrale, si è rafforzato davvero tanto. Si è mosso con grande saggezza. Mandzukic e poi un giocatore strutturato in mezzo al campo come Meitè, l’alternativa in difesa… tutte mosse con cui i rossoneri hanno alimentato ancor di più questa possibilità di provare a vincere il campionato”.

Ed ecco la conferma del difensore. Ginaluca Di Marzio, intervenuto in diretta a Calciomercato – L’Originale, ha raccontato le ultime sull’affare Milan-Chelsea per Tomori: “Il Milan ha definito tutti i dettagli per l’arrivo di Tomori. Arriva domani in Italia, prestito di sei mesi con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di sterline, che al cambio odierno sono circa 28,2 milioni di euro. Nel primo pomeriggio arriverà a Milano e farà subito le visite mediche. Il Milan vuole fare di tutto per farlo andare in panchina contro l’Atalanta e vuole concludere tutto domani: visite mediche, firme e transfert”. Frenata invece per Junior Firpo del Barcellona, i dirigenti milanisti stanno valutando altre alternative per il ruolo di vice-Theo Hernandez. La svolta su questo fronte potrebbe arrivare dopo il derby di Coppa Italia di martedì.