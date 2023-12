Dalla Turchia: atteso in Italia il ds del Fenerbahce per Krunic

Negli ultimi giorni il Fenerbahce è tornato alla carica per tentare un nuovo assalto nel mese di gennaio. A favorire una possibile trattativa ci sono la mancanza di un accordo per il rinnovo con il Milan e il posto da titolare a rischio considerato anche il ritorno di Bennacer. Stando alle ultime notizie riportate dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha riportato che presto il direttore sportivo del Fenerbahce, Mario Branco, sarà in Italia per parlare con la dirigenza rossonera e per cercare di raggiungere un accordo per il passaggio di Krunic in Turchia.