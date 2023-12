Turati a Dazn: “Stasera cercherò di dare il meglio di me”

Il portiere del Frosinone Stefano Turati ha parlato in vista di Milan vs Frosinone in programma tra pochi minuti...

In esclusiva a Dazn ha parlato poco fa il portiere del FrosinoneStefano Turati. L'estremo difensore di proprietà del Sassuolo è di fede interista e sul suo personale derby di stasera ha detto: “Non ci penso, sto vivendo la partita come tutte le altre. Cercherò di dare il meglio di me".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.