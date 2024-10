Trevisani: “Milan? Il caso rigori è grave quanto il cooling break”

Il Milan ha trovato una struttura, ha fatto un'ora di fatica a Leverkusen ed una bella mezz'ora finale. Ha fatto bene con l'Inter, ha battuto Lecce e Venezia, ma nel complesso è una squadra che non è affidabile, per come gioca ed è gestita dalla panchina. Non è affidabile, anche, per i giocatori, che spessissimo fanno su e giu con le loro prestazioni. Ieri (domenica ndr) ci ha messo del suo anche l'allenatore, perché ad esempio quando la partita è ancora viva, togliere Leao e Pulisic che sono i 2 giocatori migliori, non va bene, ed il fatto che i giocatori in campo decidano il rigorista in barba a quello che l'allenatore ha deciso prima, cioè Pulisic, non una ma ben due volte, io lo trovo straordinariamente grave un po' come il famoso cooling break con la squadra da una parte e Theo e Leao dall'altra.