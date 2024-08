Trevisani difende Leao: “A Parma ha giocato da 5, non da 4…”

"Voglio dire una cosa però sui leader. Ieri ho visto (sabato pomeriggio ndr) e stamattina anche (domenica ndr) pagelle uguali per tutti, tanti 4 per tutti. Secondo me Loftus-Cheek ha giocato da 4, Okafor ha giocato da 4, Theo Hernandez ha giocato da 4. Mettere in questa cosa Leao, che ha fatto fare gol a Pulisic dentro la porta, e nel primo tempo ha fatto un assist a Pavlovic ed uno a Reijnders per gli unici tiri in porta del Milan nel primo tempo, secondo me è molto ingeneroso. Poi ha le trecce, ha la 10 sulle spalle, ci piace prenderlo come bersaglio, risponde ai tifosi, ma a tutti in realtà perché i 4 li ha presi dai colleghi nostri, non può essere tutto Leao uguale buttarla tutto in caciara al resto. Leao ieri (sabato ndr) ha fatto tre assist, potevano essere tre gol, avrebbe preso 4 se i compagni avessero fatto gol? Io non dico che ha giocato da 7. Io dico che ha giocato da 5 rispetto agli altri che hanno giocato da quattro, ma viene sempre preso lui come riferimento dei peggiori. Secondo me non è praticamente mai dai peggiori".