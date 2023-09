Trevisani: “Chukwueze? Per me non vale 27 milioni, sembra reato dirlo…”

“Di mestiere guardo partite. L’ho visto 4 anni fa al Villarreal e nelle coppe. Voi lo avete visto 100 minuti. Io 100 partite. Posso avere, dare e dire un giudizio senza che la gente si risenta come se parlassi di un parente? per me non vale 27 milioni. Lo asserisco perchè se dici che dopo 2 partite non è giudicabile stai dicendo che hai visto 2 partite. Non c’è niente che non mi piaccia come in Junior Messias. Ma il Milan che mi immagino io in quel ruolo ha un giocatore migliore. Se si può dire…47 milioni per lui e Pulisic? Per me prendi Berardi e tieni dentro o un giovane o va bene pure Saelemaekers. Dopodichè va bene anche così. Tutta la discussione nasce dal mio pensare che Chukwueze non valga 27 milioni. Sembra sia reato”.