Sportmediaset: “Milan, trattativa per De Ketelaere entrata nel vivo”

Claudio Raimondi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset sui possibili colpi del Milan.

Redazione Il Milanista

Secondo giorni di ritiro per il Milan, che si è ritrovato ieri al centro sportivo Milanello e ha iniziato la preparazione atletica. I rossoneri sono carichi e vogliosi di ripetere quanto di buono fatto vedere lo scorso anno, culminato poi con la conquista dello Scudetto. Pioli ha parlato anche nella prima conferenza stampa della stagione e si è dichiarato consapevole di dover lavorare ancora più intensamente rispetto allo scorso campionato, con i giocatori che ancora non hanno dato tutto loro stessi. Le altre squadre sono più agguerrite che mai e si stanno rinforzando sul mercato, proprio perché non vogliono perdere il tricolore nelle ultime giornate per pochi punti di differenza.

Anche il Milan sta lavorando per donare a mister Pioli i giusti rinforzi. Il calciomercato estivo è appena entrato nel vivo, con i dirigenti rossoneri che hanno molti nomi sui loro taccuini. Un giocatore molto apprezzato e che potrebbe vestire la maglia rossonera è De Ketelaere, ma attenzione anche alle trattative per Ziyech e per Renato Sanches. Proprio del calciomercato del Milan ha parlato Claudio Raimondi, che dagli studi di Sportmediaset,ha dichiarato: “La trattativa per De Ketelaere è entrata nel vivo. I rossoneri hanno offerto 20 milioni più bonus mentre la richiesta minima del Bruges è di 30 milioni. Gerry Cardinale è disposta ad aiutare Maldini e Massara sul mercato e ad alzare l’offerta per questo giocatore. Sul giocatore c’è anche il Leeds, che però non gioca la Champions League”.

Invece sulla trattativa per Ziyech e per Renato Sanches ha dichiarato: “Poi c’è Ziyech che il Milan vuole in prestito con diritto. Il Chelsea vorrebbe l’obbligo. I due non sono incompatibili, possono arrivare entrambi. E poi attenzione a Renato Sanches. Il PSG ha preso Vitinha per 40 milioni e sta valutando se fare o meno un altro colpo a centrocampo. In caso di nessun altro colpo, ecco che i 15-18 milioni che sembravano già accettati circa 3 settimane fa, potrebbero bastare al Milan per prelevare il giocatore”.