Torna la Serie A, Milan-Lazio: dubbi di formazione e scelte obbligate

Le ultime novità sulla sfida di domenica 12 settembre fra il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri.

La Lazio è pronta a fare il suo ingresso a San Siro. Sarri dovrà fare a meno di Lazzari, recupera invece Luiz Felipe . Lazio a punteggio pieno, il primo vero banco di prova importante arriva domenica a San Siro contro il Milan. Un test fondamentale per tanti motivi. Uno su tutti: misurare le ambizioni della squadra di Sarri contro una diretta concorrente per i primi posti della classifica.

L'INIZIO DI UN TOUR DE FORCE - I rossoneri segneranno l'inizio di un periodo fittissimo per i biancocelesti. Dopo San Siro via anche all’Europa League. La Lazio inizia in Turchia contro il Galatasaray giovedì 16 settembre. Dopo tre giorni all’Olimpico arriva il Cagliari, il 23 partita a Torino. E il 26 ecco il derby con la Roma (ore 18). Non è finita: secondo match della fase a gironi contro la Lokomotiv Mosca in casa (30 settembre). Si gioca senza pausa sino al 3 ottobre, partita a Bologna.

CAPITOLO MILAN, FRA DUBBI DI FORMAZIONE E RITORNI - Dall'altra parte del campo anche il Milan dovrà fare i conti con le assenze, soprattutto dopo la positivita al Covid di Giroud. Potrebbe però esserci spazio per un grande ritorno. Zlatan Ibrahimovic è infatti recuperato e tenta il suo Milan già contro la Lazio in quanto l’assenza dell'attaccante francese ha complicato i piani di Pioli. Il tecnico rossonero si confronterà con lui prima di decidere se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. Il primo scenario è da sempre il più gradito per lo svedese. La strada della prudenza invece conduce a un avvio in panchina, con uno tra Rebic e Leao al centro dell’attacco. La gara, in diretta dallo stadio San Siro, sarà visibile su DAZN a partire dalle ore 18.