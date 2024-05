Domani Torino-Milan alle 20.45: seguite il live sul nostro sito

Domani sera alle 20.45 il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro il Torino allenato da Ivan Juric...

Lorenzo Focolari Redattore 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 19:11)

L'appuntamento è per domani alle ore 20.45 quando il Milan scenderà in campo allo stadio Grande Torino contro la formazione granata allenata da Juric. Il live sul nostro sito sarà on dalle 20.30 in poi e potrete seguire il match direttamente su IlMilanista.it.

Partita importante per il Torino — Sarà un match importante per il Torino che spera ancora di potersi qualificare alla prossima Conference League. Come? Direte voi. La risposta è semplice: Se l'Atalanta vincesse l'EL e arrivasse quinta o peggio in Serie A e se la Fiorentina vincesse contemporaneamente la Conference League. Per ora ci sono solo i se. Speriamo si tramutino in realtà.

