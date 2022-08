TOP & FLOP | Maignan sempre super, rischiano Florenzi e Saelemaekers

Vediamo insieme i top e i flop della sfida al Mapei tra Sassuolo e Milan, valida per la 4a giornata di campionato

Il Milan chiude a reti bianche il match a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In uno stadio che solo pochi mesi fa aveva incoronato i rossoneri campioni d'Italia. Dallo 0-0 di oggi allo 0-3 dell'ultima giornata dell'anno scorso, qualcosa è cambiato. Manca un po' di lucidità e di qualità nell'ultimo passaggio. Secondo pareggio consecutivo in trasferta e prima gara a secco di gol per i rossoneri. Tanti i meriti del Sassuolo di Dionisi.

TOP - Senza dubbio il Milan sa che ha un portiere che può cambiare le sorti di una stagione. Il Milan esce con un punto da Reggio Emilia, un punto guadagnato dalla parata di Mike Maignan sul calcio di rigore battuto da Berardi. La bestia nera dei meneghini fallisce dal dischetto. Il guizzo felino di Maignan, che legge in anticipo la traiettoria, permette al Milan di non passare in svantaggio.

FLOP - Rischiano grosso Saelemaekers e Florenzi, gli autori del fallo da cui scaturisce il rigore dei neroverdi. Alla prima presenza da titolari in questa stagione giocano una gara con poca lucidità, loro come molti interpreti della squadra di Pioli stasera. L'ex Roma è anche sfortunato e bisognerà capire le condizioni del terzino rossonero dopo che è uscito dal campo per un fastidio muscolare.